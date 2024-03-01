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Россия готова передать Украине останки погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Россия готова передать Украине останки погибших при крушении Ил-76

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Россия готова передать украинской стороне останки погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала она.

1 марта Москалькова заявила, что Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении самолета.

Самолет был сбит 24 января в районе белгородского села Яблоново. По данным российской стороны, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена. По информации министерства обороны РФ, Ил-76 был сбит украинской ракетой, запущенной с территории Харьковской области.

В США также отреагировали на крушение самолета. Вашингтон отрицает участие американских военнослужащих в расчете зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

Ранее источник заявил, что атака на Ил-76 произошла под давлением Лондона.

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