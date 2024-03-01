Власти Воронежа рассказали об обстановке в городе

В Воронеже после объявления угрозы атаки украинских БПЛА обстановка остается спокойной. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Подтверждаем, что выйти из укрытий можно. Оперативная обстановка в регионе спокойная, но бдительности не теряем!» — заявили в правительстве региона.

Пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу, зафиксировали в регионе.

В мэрии отметили, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. Кроме того, следует отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

До этого в правительстве Воронежской области заявили, что непосредственной угрозы со стороны украинских беспилотников для Воронежа в данный момент нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.