Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Воронежа рассказали об обстановке в городе

В Воронеже после объявления угрозы атаки БПЛА обстановка остается спокойной

close
100%
Shutterstock

В Воронеже после объявления угрозы атаки украинских БПЛА обстановка остается спокойной. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Подтверждаем, что выйти из укрытий можно. Оперативная обстановка в регионе спокойная, но бдительности не теряем!» — заявили в правительстве региона.

Пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу, зафиксировали в регионе.

В мэрии отметили, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. Кроме того, следует отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

До этого в правительстве Воронежской области заявили, что непосредственной угрозы со стороны украинских беспилотников для Воронежа в данный момент нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами