Шольц объяснил отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ передавать Украине дальнобойные высокоточные ракеты Taurus из-за риска ударов по Москве и необходимости посылать немецких солдат для обслуживания ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — заявил канцлер Шольц на встрече с гражданами в саксонском Дрездене.

Шольц добавил, что также для обслуживания этих ракет придется направлять на Украину немецких военнослужащих из-за высокой сложности такого оружия, как Taurus. Германский канцлер заявил, что это недопустимо.

До этого немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал в Красном море дрон, принадлежащий стране-союзнице по НАТО — Соединенным Штатам.

Немецкие моряки поразить дрон не сумели, а кроме того — на фрегате закончились дефицитные зенитные ракеты, запас которых в Германии невелик.

Ранее Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.