Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств

The Telegraph: авианосец Prince of Wales останется в составе королевского флота

close
100%
AET Godfrey/Royal Navy

В Великобритании опровергли слухи о том, что авианосец Prince of Wales будет продан по сниженной цене из-за нехватки средств на оборонные расходы страны. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Неназванный представитель королевского флота заявил: «Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены эксплуатации авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales».

Опровержение последовало после того, как высокопоставленные военно-морские источники заявили британской прессе, что авианосец Prince of Wales находится под угрозой консервации из-за того, что в бюджете страны не заложены необходимые расходы его финансирование. Это якобы могло привести к продаже корабля в Австралию или США по сниженной цене.

Авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales были одобрены к постройке в 2007 году, общая стоимость двух кораблей составляла около £7 млрд. В последние годы при эксплуатации кораблей обнаружились проблемы как в технической части, так и в наборе матросов и офицеров для службы на них. Каждый из авианосцев требует 700 членов экипажа и надежных кораблей поддержки.

4 февраля сообщалось, что британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки.

Ранее стало известно, во сколько обошелся ремонт крупнейшего британского авианосца Prince of Wales.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами