В Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств

В Великобритании опровергли слухи о том, что авианосец Prince of Wales будет продан по сниженной цене из-за нехватки средств на оборонные расходы страны. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Неназванный представитель королевского флота заявил: «Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены эксплуатации авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales».

Опровержение последовало после того, как высокопоставленные военно-морские источники заявили британской прессе, что авианосец Prince of Wales находится под угрозой консервации из-за того, что в бюджете страны не заложены необходимые расходы его финансирование. Это якобы могло привести к продаже корабля в Австралию или США по сниженной цене.

Авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales были одобрены к постройке в 2007 году, общая стоимость двух кораблей составляла около £7 млрд. В последние годы при эксплуатации кораблей обнаружились проблемы как в технической части, так и в наборе матросов и офицеров для службы на них. Каждый из авианосцев требует 700 членов экипажа и надежных кораблей поддержки.

4 февраля сообщалось, что британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки.

Ранее стало известно, во сколько обошелся ремонт крупнейшего британского авианосца Prince of Wales.