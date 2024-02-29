На Украине ждут прорыва Россией обороны к лету

Украинские власти видят риск прорыва обороны российской армией к лету 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Украинские чиновники обеспокоены тем, что к лету российские войска могут набрать значительные обороты, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов, по словам человека, знакомого с их анализом», — говорится в статье.

По данным агентства, положение Киева становится все более мрачным, поскольку Вооруженные силы Украины изо всех сил пытаются сдержать российские атаки, при этом экономя количество боеприпасов, которые они могут использовать.

В публикации отмечается, что пессимизм Киева и его союзников растет уже несколько недель, по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на фоне задержанной в конгрессе помощи США. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать, отмечают авторы статьи.

В январе британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине.

Ранее Нарышкин заявил о случаях перехода представителей элиты Украины на сторону РФ.