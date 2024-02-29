Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине ждут прорыва Россией обороны к лету

Bloomberg: Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские власти видят риск прорыва обороны российской армией к лету 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Украинские чиновники обеспокоены тем, что к лету российские войска могут набрать значительные обороты, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов, по словам человека, знакомого с их анализом», — говорится в статье.

По данным агентства, положение Киева становится все более мрачным, поскольку Вооруженные силы Украины изо всех сил пытаются сдержать российские атаки, при этом экономя количество боеприпасов, которые они могут использовать.

В публикации отмечается, что пессимизм Киева и его союзников растет уже несколько недель, по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на фоне задержанной в конгрессе помощи США. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать, отмечают авторы статьи.

В январе британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине.

Ранее Нарышкин заявил о случаях перехода представителей элиты Украины на сторону РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами