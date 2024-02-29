Сальдо заявил о полной зачистке Крынок

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация вокруг Крынок контролируется военнослужащими ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Крынки и территория вокруг полностью зачищены.

При этом Сальдо отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки высадиться на одном из островов.

27 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие точными ударами по расположениям Вооруженных сил Украины препятствуют противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок.

26 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне сдачи городов Авдеевка и Крынки заявил, что обстановка на многих направлениях для украинской армии сложная и требует контроля. Сырский рассказал, что посетил передовые командные пункты ВСУ в районе ведения боевых действий вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее Сырский признал просчеты командиров ВСУ на некоторых направлениях.