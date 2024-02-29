Над Курской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Над Курской областью уничтожен украинский беспилотник . Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО [противовоздушной обороны] украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

28 февраля губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.

27 февраля ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района, в результате чего в населенном пункте было частично нарушено электроснабжение.

26 февраля Старовойт сообщал, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. По его словам, также еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.