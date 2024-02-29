Штурмовики РФ накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами»

Российские штурмовики Су-25 атаковали скопления военнослужащих украинских войск на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства обороны России.

По данным ведомства, экипажи штурмовиков успешно поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированную технику ВСУ. Авиационные ракеты С-13 были выпущены на цели с последующим кабрированием на минимальной высоте в 25 метров.

По информации передового авиационного наводчика, все цели были успешно уничтожены. Полет штурмовиков прошел без происшествий, после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.

В 2022 году в списке высокоточных вооружений, применяемых авиацией ВКС в ходе спецоперации на Украине, минобороны РФ назвало боеприпас С-13 «Тулумбас» неуправляемой ракетой, мощность которой позволяет разбивать железобетонные укрытия. Внутри ракеты — 15 килограммов тротила. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях авиационного снаряда.

Ранее российские «Ночные охотники» были замечены в столице Уганды.