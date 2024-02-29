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Коалиция под эгидой США атаковала позиции шиитов на востоке Сирии

Sham FM: коалиция под эгидой США поразила базы шиитских бойцов на востоке Сирии

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Силы международной коалиции под эгидой США нанесли удары по позициям шиитских формирований на востоке Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Sham FM.

По информации журналистов, атакованные объекты находятся в окрестностях городов Бу-Кемаль и Эль-Меядин. Данные населенные пункты расположены в провинции Дейр-эз-Зор.

В материале уточняется, что места дислокации шиитских бойцов подверглись ракетным и артиллерийским обстрелам. При этом международная коалиция открыла огонь из нескольких районов на восточном берегу реки Евфрат. Речь идет о территориях, которые подконтрольны курдам.

28 февраля пять ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали американскую военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целью стал объект США, который находится на территории месторождения нефти «Омар».

Во время атаки несколько ракет поразили южную часть военной базы. После этого в небо были подняты американские самолеты, которые нанесли удары по союзным силам сирийских войск на востоке страны.

Ранее в ООН осудили «налеты» США на армию Сирии.

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