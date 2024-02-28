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Стало известно о знакомстве депутата Госдумы с главкомом ВСУ Сырским

Луговой: Сырский не был общительным, старался не выделяться

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Луговой заявил, что был знаком с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским во время обучения в Московском общевойсковом командном училище. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Парламентарий подчеркнул, что главком ВСУ не был общительным и старался не выделяться. По словам Лугового, Сырского плохо вспоминали люди, которые служили с ним в роте.

Депутат добавил, что главком ВСУ сдал экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку на отлично.

До этого Сырский сообщил, что войскам нужно переходить к «маневренной обороне» из-за усложнившейся ситуации на фронте, а после отредактировал свое сообщение.

До этого Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российско-украинскому конфликту. Сырский перечислил успехи Вооруженных сил Украины на поле боя, но в то же время напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ «в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата». Генерал-полковник подчеркнул, что украинские войска продолжат борьбу, чтобы не потерять еще один населенный пункт, как это произошло с Авдеевкой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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