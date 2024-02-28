В Одессе мужчину попытались мобилизовать прямо в салоне троллейбуса

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) попытались мобилизовать жителя города Одессы прямо в салоне троллейбуса. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, распространило украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как в общественный транспорт заходят два человека в военной форме и обращаются к одному из мужчин призывного возраста. Они просят гражданина показать документы, и в ответ он требует предъявить удостоверения сотрудников ТЦК.

Однако вместо удостоверений мужчины достают из карманов свои военные билеты. В связи с этим пассажир отказывается показать паспорт и отмечает, что наличие военных билетов не дает сотрудникам территориального центра комплектования право предъявлять ему какие-либо требования.

После этого между мужчинами начинается перепалка, в которую приходится вмешаться другим пассажирам троллейбуса. В результате работники военного комиссариата покидают салон общественного транспорта, а троллейбус отправляется дальше по маршруту.

27 февраля украинские журналисты опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ТЦК применили баллончик со слезоточивым газом против одного из жителей города Одессы. По данным издания «Страна.ua», мужчина попытался камнем отбиться от обратившихся к нему работников военного комиссариата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации.