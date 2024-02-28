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В Госдепе рассказали, как будут приниматься решения об отправке войск на Украину

Госдеп США: каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину

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Jonathan Drake/Reuters

Каждая страна сама будет решать, отправлять ли ей своих военных на Украину. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

При этом Миллер отметил, у США намерений посылать войска на помощь Киеву нет.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных «на земле» не будет», – заявил представитель Госдепа.

Накануне Миллер отметил, что США не направляют на Украину ни боевых частей, ни инструкторов для обучения бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможной отправке войск европейских стран на Украину.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира».

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