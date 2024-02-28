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Стало известно о подготовке боевиками военного переворота в Белоруссии

VRT: бывшие военные тренируются в Польше для проведения переворота в Белоруссии

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TUT.BY via Reuters

На военных полигонах Польши проходят обучение боевики террористической организации BYPOL, которые готовятся устроить военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT.

Вещатель опубликовал интервью с главой организации Александром Азаровым, которого белорусский суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы за терроризм.

Азаров отметил, что рядовые члены BYPOL, которые являются выходцами из Белоруссии, проходят подготовку под руководством польских офицеров спецназа. По его словам, организация готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии, пытаясь вербовать граждан республики в социальных сетях для ведения антиправительственной деятельности.

Kp.ru отмечает, что боевики группировки организовывали диверсии на белорусских железных дорогах в первые недели спецоперации на Украине.

15 февраля сообщалось, что суд Минска заочно приговорил к заключению на сроки от 11 до 25 лет участников организации BYPOL, признанной в Белоруссии террористической.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил о задержании украинцев, готовивших диверсии в России.

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