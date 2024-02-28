Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный оборонный заказ (ГОЗ) предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», – цитирует RT сообщение Минобороны.

В январе Шойгу проверил в Екатеринбурге выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ).

До этого глава Минобороны РФ проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске.

Ранее Путин рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа.