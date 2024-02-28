Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями Тульской области

МО РФ: Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями ОПК в Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный оборонный заказ (ГОЗ) предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», – цитирует RT сообщение Минобороны.

В январе Шойгу проверил в Екатеринбурге выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ).

До этого глава Минобороны РФ проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске.

Ранее Путин рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами