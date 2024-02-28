В Херсонской области заявили о легализации иностранных военных на Украине

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что страны Запада начали процесс легализации своих военных на территории Украины. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, западные военные находились на территории Украины с 2014 года.

«После начала СВО они (военные стран Запада. — «Газета.Ru») и вовсе перестали скрываться. Поэтому сейчас в западной прессе и через высказывания политиков это факт легализуется», — поделился Барбашов.

Он добавил, что сейчас все чаще звучат предложения ввести на Украину войска НАТО, но многие отказываются, так как опасаются эскалации конфликта.

До этого командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на Артемовском направлении, рассказал, что российские военные замечали спецназовцев НАТО в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военного, иностранцы встречаются среди наводчиков западного оружия, связистов, летчиков, военных консультантов.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.