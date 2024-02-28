Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На вступившего в ряды ВСУ российского пленного возбудили дело

Baza: российский солдат сдался в плен ВСУ и перешел на сторону украинской армии

close
100%
Reuters

На военного перебежчика из России возбудили уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 52-летний Радик 16 июня сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР. Позже он начал воевать на их стороне.

Следствие выяснило, что после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями. Кроме того, женщина хотела собрать информацию о маршрутах движения техники и личного состава ВС России.

Во время визитов в Ростовскую область гражданка Украины также передавала СБУ данные о местах расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещениях боевых машин. Свою вину фигурантка полностью признала. По статье за шпионаж она осуждена на 10 лет колонии общего режима.

Ранее актер из «Глухаря» получил пожизненный срок за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами