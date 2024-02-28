На вступившего в ряды ВСУ российского пленного возбудили дело

На военного перебежчика из России возбудили уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 52-летний Радик 16 июня сдался в плен украинской армии в районе села Водяное в ДНР. Позже он начал воевать на их стороне.

Следствие выяснило, что после этого Радик вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. Перебежчик принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Запорожской области и ДНР.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями. Кроме того, женщина хотела собрать информацию о маршрутах движения техники и личного состава ВС России.

Во время визитов в Ростовскую область гражданка Украины также передавала СБУ данные о местах расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещениях боевых машин. Свою вину фигурантка полностью признала. По статье за шпионаж она осуждена на 10 лет колонии общего режима.

Ранее актер из «Глухаря» получил пожизненный срок за госизмену.