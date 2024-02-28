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В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру

Советник главы ДНР Гагин: ВС России ведут бои на ближних подступах к Часов Яру

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Violeta Santos Moura/Reuters

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил о боях на ближних подступах к городу Часов Яр в республике, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, данный населенный пункт уже находится в прямой видимости российских военных.

«По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в Часове яре. — «Газета.Ru») существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска», — продолжил советник главы ДНР.

Он также сказал, что украинские военные успели за год после отступления из Артемовска выстроить в Часов Яре укрепления, однако ресурсы противника ограничены.

Город Часов Яр расположен в 15 км к западу от Артемовска.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.

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