Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Завод «Купол» повысит возможности ЗРК «Тор»

Гендиректор завода «Купол» Зиятдинов: предприятие модернизирует ЗРК «Тор»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральный директор Ижевского электромеханический завод «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал, что предприятие приступило к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) семейства «Тор».

По его словам, планируется кратно повысить боевые возможности перспективного комплекса.

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», — сказал Зиятдинов.

Кроме этого, директор завода отметил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК «Тор-М2У», а сейчас новейший ЗРК «Тор-М2» выпускается в четырех вариантах.

До этого Фанил Зиятдинов сообщал, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в покупке универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами