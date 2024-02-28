Завод «Купол» повысит возможности ЗРК «Тор»

Генеральный директор Ижевского электромеханический завод «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал, что предприятие приступило к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) семейства «Тор».

По его словам, планируется кратно повысить боевые возможности перспективного комплекса.

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», — сказал Зиятдинов.

Кроме этого, директор завода отметил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК «Тор-М2У», а сейчас новейший ЗРК «Тор-М2» выпускается в четырех вариантах.

До этого Фанил Зиятдинов сообщал, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в покупке универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.