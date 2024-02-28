Российские войска закрепились в освобожденном поселке Ласточкино и продолжают вести наступление. Об этом сообщает сайт министерства обороны России.

По словам заместителя командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Енисей», российские бойцы сейчас находятся на том же месте, где раньше располагалась администрация Ласточкино. При отступлении украинские войска ударили по населенному пункту из реактивных систем залпового огня «Град». Также ими применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы.

«Енисей» также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы.

Несмотря на это, заявил офицер, боевой дух российских бойцов очень велик, все готовы наступать дальше.

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