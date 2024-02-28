Французский наемник, который несколько месяцев назад воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что раненых украинских бойцов не эвакуируют с поля боя. Его цитирует РИА Новости.

По словам наемника, если военный ВСУ получит ранение, «никто не придет забрать» его.

«Надо уметь эвакуировать раненых самостоятельно... Нужно уметь все делать самому», — сказал наемник.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что российские военнослужащие эвакуировали из Авдеевки раненых украинских солдат, которых бросили собственные сослуживцы.

По информации, предоставленной оперативными службами ДНР, украинские войска «хаотично бежали» из Авдеевки еще до того, как было объявлено об оставлении города. При этом они бросили своих раненых на произвол судьбы. Российские военные спасли свыше 20 раненых украинских солдат и вывезли их из Авдеевки.

До этого боец Вооруженных сил Украины Ярослав Годунок с позывным «Разбойник» сообщил, что в Закарпатье врачи оставляют раненых в коридоре, и пригрозил взрывать больницы из-за плохого отношения врачей.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».