В США совершил аварийную посадку способный нести ядерное оружие бомбардировщиком

Представители военно-воздушных сил США подтвердили недавно происшедшую из-за возгорания двигателя аварийную посадку стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседники агентства признали, что 23 февраля способный нести ядерное оружие бомбардировщик B-52 совершил экстренную посадку на авиационной базе Майнот в штате Северная Дакота. В ходе полета у самолета загорелся один из восьми имеющихся двигателей. Экипажу бомбардировщика удалось приземлиться, но при посадке было повреждено крыло самолета. После того, как летчики были эвакуированы, наземные службы потушили пожар.

В настоящее время ведется расследование происшедшего инцидента.

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