В Белом доме заявили, что РФ скоро может добиться новых территориальных успехов на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия уже в самое ближайшее может добиться новых территориальных успехов на Украине. Об этом, ссылаясь на выступление чиновника перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам Кирби, если Киев не будет постоянно получать помощь от Вашингтона, существует опасность того, что в течение ближайших одного-двух месяцев российские войска достигнут новых территориальных успехов. Армия России может перейти в наступление не только на востоке Украины, но и в южной части страны.

Ранее руководитель пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.

До этого пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять войска на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.