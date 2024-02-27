Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Европе несколько недель знали о плане Парижа по отправке войск на Украину

AFP: в ЕС неделями изучали план Парижа по отправке войск на Украину

close
100%
Shutterstock

Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейский военный источник.

Он сообщил, что в Вашингтоне поддержали идею Парижа по отправке военнослужащих на территорию Украины.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами