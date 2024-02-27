В Европе несколько недель знали о плане Парижа по отправке войск на Украину

Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейский военный источник.

Он сообщил, что в Вашингтоне поддержали идею Парижа по отправке военнослужащих на территорию Украины.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.