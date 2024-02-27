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Лидер венгерской партии назвал прием Швеции в НАТО провокацией и шагом к Третьей мировой

Венгерский политик Тороцкаи назвал прием Швеции в НАТО шагом к Третьей мировой

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Прием Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) является провокацией и шагом к Третьей мировой войне. Такое мнение выразил председатель венгерской правой партии «Наша Родина», голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи, слова которого передает РИА Новости.

«Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО», — сказал он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 27 февраля предположил, что России «не понравится» вступление Стокгольма в НАТО.

Также заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс является сильнейшим ударом по безопасности в Европе, при этом Венгрия не устояла перед давлением Запада.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО, назвав это общей победой.

Ранее шведский премьер оценил решение парламента Венгрии по заявке Стокгольма в НАТО.

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