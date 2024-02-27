В МИД РФ пообещали поднять вопрос преступлений Киева с применением химоружия

Россия поднимет на площадках международных организаций тему преступлений украинских спецслужб с применением аналога химоружия BZ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе глава российской делегации на переговорах по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва в ходе заседания ОБСЕ в Вене поднимет вопрос об использовании химоружия на Украине.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что ВСУ с помощью Запада разрабатывают новую тактику боевых действий с применением так называемого «особого химического пояса».

Кириллов также заявил, что США передают нелетальное химическое оружие в третьи страны, включая Украину, Ирак и Афганистан.

Ранее российские военные рассказали о применении ВСУ химбоеприпасов в зоне СВО.