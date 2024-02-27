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ВВО получит более 200 единиц техники в 2024 году

Шойгу: ВВО получит в 2024 году более 200 единиц техники, в том числе «Торнадо-С»

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Восточному военному округу до конца этого года передадут более 200 единиц техники, в том числе залповые ракетные системы «Торнадо-С» и зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«В 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и боевые бронированные машины «Тайфун», – отметил Шойгу

По словам главы ведомства, поставка вооружений будет осуществляться в рамках гособоронзаказа.

До этого Шойгу отметил факт усиления Вашингтоном своего ядерного потенциала в европейских странах, а также увеличение средств доставки ядерных зарядов.

Министр также заявил, что размах военных учений США и их союзников в этом году увеличится за счет стран — членов НАТО.

Ранее Минобороны России показало работу расчета ЗРК «Тор-М2» на фронте.

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