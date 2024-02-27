Зенитная система С-500 «Прометей» подтвердила способность сбивать гиперзвуковые цели

Российская зенитная система С-500 «Прометей» показала, что может сбивать гиперзвуковые цели, Минобороны России завершило серию испытаний комплекса. Об этом сообщили источники в военном ведомстве, передают «Известия».

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев подчеркнул, что С-500 сможет работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, по управляемым боеголовкам и по аналогичным системам меньшей дальности. Кроме того, по его словам, система С-500 может управлять С-400.

«Сообща они могут нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы. «Прометей» может сбивать любые ракеты, в том числе с гиперзвуковыми управляемыми блоками, а также гиперзвуковые ракеты, двигающиеся на относительно небольших высотах на высоких скоростях», — объяснил он.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что российские войска в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки применяют российские солдаты в зоне СВО.