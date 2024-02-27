В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину

Отправка военнослужащих Североатлантического договора (НАТО) в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет», — сказал Песков.

27 февраля Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

Также основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал безответственными слова Макрона о войсках ЕС на Украине.

Ранее Макрону привели в пример Наполеона после слов президента о войсках на Украине.