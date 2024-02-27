Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину

Песков: отправка войск НАТО на Украину приведет к военному столкновению с РФ

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Отправка военнослужащих Североатлантического договора (НАТО) в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет», — сказал Песков.

27 февраля Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

Также основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал безответственными слова Макрона о войсках ЕС на Украине.

Ранее Макрону привели в пример Наполеона после слов президента о войсках на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами