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Шойгу заявил о продвижении российской армии на Донецком и Купянском направлениях

Шойгу: ВС РФ теснят противника на Донецком и Купянском направлениях

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Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ и продолжают наступление. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает ТАСС.

На заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил, что после взятия авдеевского узла обороны ВСУ группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями украинских войск.

27 февраля ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой.

В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра.

«Российские военнослужащие, операторы беспилотных летательных аппаратов вскрывают расположение техники и вооружения Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок», — отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Ранее российские военные уничтожили пункт новых беспилотных сил Украины.

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Взятие Авдеевки
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