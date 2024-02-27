Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что ход военной операции на Украине говорит о бесперспективности стратегии Вашингтона по сдерживанию Москвы, передает ТАСС.

«В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима», — сказал министр.

Шойгу добавил, что военное ведомство продолжит выполнять задачи, поставленные президентом РФ до достижения целей спецоперации.

24 февраля Минобороны РФ сообщало, что офицеры группировки войск «Центр» представили министру обороны образцы зарубежной трофейной военной техники.

До этого командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев в докладе Шойгу заявил, что в ходе операции по взятию Авдеевки ВС РФ отбросили украинские войска с занимаемых позиций более чем на 10 км.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.