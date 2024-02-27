Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Эстонии усомнились, что ВСУ смогут удержать линию фронта

Постпред Эстонии при НАТО заявил, что удержание линии фронта ВСУ не гарантировано

close
100%
Reuters

Удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины (ВСУ) не гарантировано. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк, сообщает гостелерадио ERR.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. <…> очевидно, что необходима какая-то новая стратегия», — отметил он.

Он отметил, что на данный момент Украине тяжело противостоять российской армии. Многое зависит от того, насколько скоро США предоставит Киеву новый пакет военной помощи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украина потеряет много людей и территорий. Он также выразил надежду, что в Вашингтоне действительно хотят победы Украины в конфликте, а не пытаются просто ослабить Россию.

Незадолго до этого, он сообщил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву. Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.

Ранее в Конгрессе США заявили, что до крупного отступления Украины осталось несколько недель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами