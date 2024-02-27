В Эстонии усомнились, что ВСУ смогут удержать линию фронта

Удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины (ВСУ) не гарантировано. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк, сообщает гостелерадио ERR.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. <…> очевидно, что необходима какая-то новая стратегия», — отметил он.

Он отметил, что на данный момент Украине тяжело противостоять российской армии. Многое зависит от того, насколько скоро США предоставит Киеву новый пакет военной помощи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украина потеряет много людей и территорий. Он также выразил надежду, что в Вашингтоне действительно хотят победы Украины в конфликте, а не пытаются просто ослабить Россию.

Незадолго до этого, он сообщил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву. Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.

Ранее в Конгрессе США заявили, что до крупного отступления Украины осталось несколько недель.