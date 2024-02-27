«Хезболла» заявила о крупном обстреле воздушной базы Израиля

Ливанская военизированная шиитская группировка «Хезболла» заявила о крупном обстреле базы воздушного наблюдения Израиля. Об этом пишет Reuters.

Атаку в «Хезболле» назвали ответом на обстрел города Баальбек.

До этого армия Израиля атаковала объекты «Хезболла» в Ливане в ответ на уничтожении БПЛА.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.