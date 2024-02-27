Аналитик заявил, что ВСУ держали Abrams в резерве, но их пришлось применить под Авдеевкой

Военный аналитик Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что украинские войска применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams из резерва, потому что другие в этом районе закончились.

По его словам, в этом районе Вооруженные силы Украины применили три или четыре Abrams.

«Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — утверждает он.

По информации Мураховского, танки Abrams M1A1 FEP, которые были поставлены Украине, имеют урезанную версию бронирования. В них отсутствует урановая броня и используется урезанная версия комплекта связи. Кроме того, боевая машина не оснащена комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия беспилотникам, добавил аналитик.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой.

Ранее Охлобыстин заявил, что российским военным, подбившим Abrams, выплатят 10 млн рублей.