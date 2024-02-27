Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявил, что ВСУ держали Abrams в резерве, но их пришлось применить под Авдеевкой

Мураховский: ВСУ применили в районе Авдеевки танки Abrams из-за отсутствия других

close
100%
bbbreaking/Telegram

Военный аналитик Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что украинские войска применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams из резерва, потому что другие в этом районе закончились.

По его словам, в этом районе Вооруженные силы Украины применили три или четыре Abrams.

«Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — утверждает он.

По информации Мураховского, танки Abrams M1A1 FEP, которые были поставлены Украине, имеют урезанную версию бронирования. В них отсутствует урановая броня и используется урезанная версия комплекта связи. Кроме того, боевая машина не оснащена комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия беспилотникам, добавил аналитик.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой.

Ранее Охлобыстин заявил, что российским военным, подбившим Abrams, выплатят 10 млн рублей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами