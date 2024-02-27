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Макрон заявил, что ЕС создал коалицию по дальнобойному вооружению для Украины

Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине

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Omar Havana/AP

Западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — бомбы и ракеты дальнего действия», — сообщил глава государства.

Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонное возможности, и запустить поставки новых оружия Киеву.

Президент напомнил, что до этого было создано восемь объединений с целью поставлять некоторые виды снарядов, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Перед этим Макрон рассказал, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже, но к единому мнению пока не пришли.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира».

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