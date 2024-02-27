Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Участников специальной военной операции (СВО) предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информированные источники в правительстве России и пресс-службу Министерства финансов РФ.

Согласно информации издания, 26 февраля кабинет министров согласовал законопроект, по которому военные должны будут выплачивать лишь основную часть долга, а оставшееся бремя ляжет солидарно и на финансовые организации и государственный бюджет. Уточняется, что допрасходы из госказны на поддержку участников спецоперации власти оценили в размере 5,7 млрд рублей.

В августе первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в Государственную думу внесен законопроект, освобождающий от обязательств по кредитам поручителей граждан, погибших или получивших серьезные ранение при участии в специальной военной операции.

Ранее в Госдуме поддержали идею списывать кредиты инвалидам СВО II группы.