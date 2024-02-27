Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

«Известия»: участников СВО предложили освободить от уплаты процентов по кредитам

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Участников специальной военной операции (СВО) предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на информированные источники в правительстве России и пресс-службу Министерства финансов РФ.

Согласно информации издания, 26 февраля кабинет министров согласовал законопроект, по которому военные должны будут выплачивать лишь основную часть долга, а оставшееся бремя ляжет солидарно и на финансовые организации и государственный бюджет. Уточняется, что допрасходы из госказны на поддержку участников спецоперации власти оценили в размере 5,7 млрд рублей.

В августе первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в Государственную думу внесен законопроект, освобождающий от обязательств по кредитам поручителей граждан, погибших или получивших серьезные ранение при участии в специальной военной операции.

Ранее в Госдуме поддержали идею списывать кредиты инвалидам СВО II группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами