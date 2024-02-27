НАТО продолжит поддерживать Молдавию в вопросе Приднестровья

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать поддерживать Молдавию в случае попыток Приднестровья присоединиться к России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Pro TV.

Джоанэ отметил, что любые новые незаконные соглашения между Приднестровьем и Россией будут осуждены. Представитель альянса подчеркнул важность Молдавии для НАТО и заверил, что альянс будет продолжать оказывать поддержку этой стране в случае возможного присоединения Приднестровья к России.

24 февраля глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.

До этого Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого.