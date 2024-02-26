Мантуров заявил об адаптации систем РЭБ для машин

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» высказался о развитии средств обнаружения в составе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он заявил, что эти средства развиваются в направлении миниатюризации и адаптации для использования на мобильных платформах, пишет RT.

«Обнаружение, в том числе то, что [называется] «радиоэлектронная борьба» — сегодня она максимально компактизируется: от больших средств обнаружения, локации переходит на компактную, быстро передвигающуюся конструкцию и технику», — сказал министр.

В феврале сообщалось, что российские военные начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ.

До этого стало известно, что сотрудники холдинга «Росэлектроника» разработали новый комплекс для подавления дронов, получивший название «Чистюля».

Новый прибор является переносным и представляет собой небольшой кейс. При этом его вес не превышает восьми килограммов. Одной из особенностей «Чистюли» является возможность дистанционного управления.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.