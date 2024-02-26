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Военный эксперт озвучил последствия для ВСУ после уничтожения ВС РФ танка Abrams

Эксперт Михайлов: уничтожение танка Abrams говорит об уязвимости западной техники

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bbbreaking/Telegram

Уничтожение Российской армией первого американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишут «Известия».

«Это вопрос потери имиджа. Одно дело, когда горит используемый ВСУ танк Т-72, другое, когда горит американский Abrams — это абсолютно разные боевые машины», — сказал он.

По словам эксперта, уничтожение этого танка развеивает ощущение того, что западное оружие и техника являются сверхтехнологичными.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение в районе Авдеевки первого американского танка Abrams. Он отметил, что любая иностранная военная техника уязвима перед российским оружием и новые поставки Киеву разделят участь предыдущих — будут подбиты и пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.

Позже стал известен военный, который уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО. Это боец с позывным «Рассвет».

Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил о слабых местах танков Abrams.

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