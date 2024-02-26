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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Илья Галахов/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что 26 февраля около 17:50 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку в применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

26 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. По его словам, также еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком.

До этого над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат. По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить атаку с помощью беспилотника самолетного типа и нанести удары по объектам. Аппарат сбили в 11:00 по московскому времени.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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