После взятия Авдеевки события на театре военных действий на Украине начнут стремительно развиваться. Об этом пишет хорватское издание Advance.

«После взятия Авдеевки ситуация начнет развиваться стремительно», — говорится в сообщении.

Автор материала подчеркивает, что «российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки».

RT отмечает, что на новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось никаких шансов.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев.

Ранее российские военнослужащие на Авдеевском направлении подбили американский танк M1 Abrams.