Западные производители оружия получают существенную выгоду от продолжения военного конфликта на Украине. Об этом пишет правительственная газета Зимбабве The Herald.

«Оборонный комплекс США заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался», — уточнили в публикации.

Политические аналитики издания обратили внимание, что Запад ссылается на «продвижение демократии», но на самом деле — на первом месте — зарабатывание денег. Компании-поставщики США и ЕС больше всех выигрывают от этой войны, они не стремятся к ее окончанию. Хотя многие [на Западе] хотят мира, те, кто наживается на разрушении Украины, приумножают свою прибыль, и их вовсе не заботят перспективы глобального снижения напряженности».

В публикации подчеркнули, что Запад использует Украину для нанесения ударов по России, так что спецоперацию следует рассматривать как «средство активной обороны».

«В выигрыше остается лишь американский оборонно-промышленный комплекс», — резюмировали авторы статьи, отметив, что его акции с 2022 года неуклонно «стремятся вверх».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.