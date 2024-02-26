В Чехии заявили, что Украина может потерять Харьков

Украинские войска могут потерять контроль над большими территориями, включая Купянск и Харьков. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы в интервью Lidovky.

«Судя по всему, они российские войска попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков», — сказал он.

Он уверен, что продвижение российских войск станет серьезной стратегической угрозой для ВСУ. Это осложнит обеспечение украинских войск.

По его словам, целью Украины должно быть не полностью остановить ВС РФ, а хотя бы их замедлить, пока не прибудет пополнение личного состава.

До этого похожие заявления прозвучали в Раде. Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что если Украина не получит дополнительной помощи от Запада, то существует высокий риск потерять Купянск и Харьков.

До этого украинское издание «Страна.ua» заявило, что жители Харькова, решившие покинуть населенный пункт, начали продавать свои квартиры со скидкой до 50%.

Ранее российские войска за сутки отбили пять контратак ВСУ под Харьковом.