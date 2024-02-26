Первый американский танк Abrams подбили под Авдеевкой

Российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«До этого передвижение танка заметили в Бердычах», — уточнили в сообщении.
После этого российские солдаты из 15-й отдельной мотострелковой бригады ударили по движущейся цели.
Накануне к северо-западу от Авдеевки впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
23 февраля Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.
В середине февраля журнал Military Watch Magazine пришел к выводу, что российские танки Т-80БВМ лучше американских M1 Abrams по мобильности.
Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.