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Первый американский танк Abrams подбили под Авдеевкой

ВС России поразили первый американский M1 Abrams на Авдеевском направлении

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Стрингер/РИА «Новости»

Российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«До этого передвижение танка заметили в Бердычах», — уточнили в сообщении.

После этого российские солдаты из 15-й отдельной мотострелковой бригады ударили по движущейся цели.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне к северо-западу от Авдеевки впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

23 февраля Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.

В середине февраля журнал Military Watch Magazine пришел к выводу, что российские танки Т-80БВМ лучше американских M1 Abrams по мобильности.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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