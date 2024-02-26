Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МО назвали потери ВСУ на Авдеевском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 410 военных на Авдеевском направлении

close
100%
Alex Babenko/AP

Украинская армия потеряла до 410 военных на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, бои шли в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово, Северное, Первомайское, Петровское и Очеретино в Донецкой народной республике. Также две атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка.

Кроме живой силы ВСУ потеряли танк, три боевых машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

До этого Reuters со ссылкой на заявление спикера украинской группировки войск «Таврия» Дмитрия Лихового сообщало, что украинские военные подтвердили отступление из села Ласточкино, этот шаг поможет им лучше остановить продвижение российских войск на запад. В свою очередь Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта под контроль.

Украинские войска также отступили на западную окраину Ласточкино.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами