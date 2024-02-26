Российские войска ударили по двум аэродромам на Украине

В ночь на 26 февраля российские военные нанесли удары сразу по нескольким целям на Украине, в том числе по аэродромам Канатово в Кировоградской области и Авиаторское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В первой воздушной гавани базировались истребители МиГ-29, российские удары вывели все самолеты из строя.

Второй аэродром был атакован беспилотными летательными аппаратами типа камикадзе «Герань-2», там повреждения получили фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Накануне в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу украинских военных. Сомнения относительно этих цифр высказала американская газета The New York Times. Еще летом 2023 года издание сообщало, что украинская сторона лишилась около 70 тысяч человек. Подробнее о заявлениях Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.