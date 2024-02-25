В центральной части Украины произошла взрывы

В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает местная газета «Общественное» в Telegram-канале.

«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, звук взрыва также был слышен в городе Полтаве, расположенном на северо-востоке республики.

Официальных комментариев и дополнительной информации пока не поступало.

В ночь на 25 февраля в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Одессе раздались мощные взрывы.