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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развоэжаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!», — написал Развожаев.

Он добавил, что дым в районе Севастопольской бухты — результат работы военных, которые применили табельные средства маскировки.

Жителям домов посоветовали плотно закрыть окна и больше не подходить к ним, перекрыть газ, воду, отключить электричество, а затем укрыться в комнате с несущими стенами. При этом нужно сесть на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые атаки Вооруженных сил республики на Крымский мост. Он порекомендовал гражданскому населению не передвигаться по этой переправе.

Последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе 19 февраля. Она длилась около 45 минут. .

Ранее турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за Крыма

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