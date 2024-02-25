Польский генерал заявил, что Запад утратил понимание России

Бывший начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак в интервью Wirtualna Polska заявил, что западные страны утратили понимание намерений России после распада СССР и войны в Персидском заливе.

По его словам, после 1991 года сложилась ситуация, когда Советского Союза на карте уже нет, а сильного Китая еще нет. При этом глобализация работала на Соединенные Штаты.

«Мы достигли мира, разрешили конфликты. И именно поэтому Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе [с нами]», — сказал Анджейчак.

Кроме этого, он призвал оценивать конфликт России и Украины с перспективы минимум десяти последних лет. Он предположил, что Москва не встретила достаточной ответной реакции после вмешательства в войну Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, а также после присоединения Крыма.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен подготовиться к долгому периоду напряженности в отношениях с Россией.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.