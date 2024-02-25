Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось катастрофой, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Своим мнение он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Украина и Запад. Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», — написал Дотком.

По его словам, Украина впустую потеряла 500 тысяч мужчин на «прокси-войне, организованной США».

Тем временем The New York Times сообщила, что Украина может попытаться начать новое контрнаступление в 2025 году, а 2024 год использовать «для защиты и восстановления». Таких оценок придерживаются американские чиновники в Европе, рассказали источники газеты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление. По его словам, новая операция будет «сюрпризом» для России.

Ранее эксперт назвал цель летнего контрнаступления ВСУ.