Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Контрнаступление ВСУ назвали катастрофой

Бизнесмен Ким Дотком заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось катастрофой, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Своим мнение он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Украина и Запад. Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», — написал Дотком.

По его словам, Украина впустую потеряла 500 тысяч мужчин на «прокси-войне, организованной США».

Тем временем The New York Times сообщила, что Украина может попытаться начать новое контрнаступление в 2025 году, а 2024 год использовать «для защиты и восстановления». Таких оценок придерживаются американские чиновники в Европе, рассказали источники газеты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление. По его словам, новая операция будет «сюрпризом» для России.

Ранее эксперт назвал цель летнего контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами