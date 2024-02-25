Украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал он.

До этого сообщалось, что объект критической инфраструктуры, расположенный в украинском городе Харькове, оказался полностью уничтожен в результате взрыва.

В ночь на 10 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в трех городах Украины произошли взрывы. Речь идет об Одессе, Харькове и Очакове. При этом в Николаевской области, где находится последний населенный пункт, произошло частичное отключение света.

Позже глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил о повреждении инфраструктурного объекта в административном центре региона. Он уточнил, что поврежденный объект находится в припортовой зоне города.

Ранее в Винницкой области Украины загорелся инфраструктурный объект.