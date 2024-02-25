Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

close
100%
bbbreaking/Telegram

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал он.

До этого сообщалось, что объект критической инфраструктуры, расположенный в украинском городе Харькове, оказался полностью уничтожен в результате взрыва.

В ночь на 10 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в трех городах Украины произошли взрывы. Речь идет об Одессе, Харькове и Очакове. При этом в Николаевской области, где находится последний населенный пункт, произошло частичное отключение света.

Позже глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил о повреждении инфраструктурного объекта в административном центре региона. Он уточнил, что поврежденный объект находится в припортовой зоне города.

Ранее в Винницкой области Украины загорелся инфраструктурный объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами